Ventimiglia, la Lega «Non accettiamo lezioni sulla gestione migranti dal PD»

Ventimiglia. Fanno sapere dalla locale sezione della Lega: «Non accettiamo lezioni sulla gestione del fenomeno migratorio dal Partito Democratico. Tutti ricordano in che condizioni versasse la città di Ventimiglia durante i loro cinque anni di mandato. È totalmente falso affermare, come hanno fatto, che nessuna proposta di gestione sia stata da noi avanzata: Prima fra tutte la costituzione di un CPR, che crediamo possa essere una valvola di sfogo, soprattutto per contenere i soggetti più pericolosi in giro per la città; in seguito la richiesta di ordinanza anti alcool, il presidio di polizia locale nel cimitero e all’interno dei giardini».

