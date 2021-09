Zaccari di Camporosso, la Regione vuole riqualificare il polisportivo

Camporosso. Riqualificazione e rilancio del polisportivo Raul Zaccari, l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro visita la struttura di via Braie e si dice pronta a smuovere la Regione Liguria per trovare il milione e mezzo di euro necessario e far partire i lavori. Si è tenuto questa mattina il primo incontro in presenza tra l’esponente della giunta Toti, la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo (collega di partito dell’assessore e promotrice del confronto) e i referenti dei Comuni di Vallecrosia, Bordighera, Ventimiglia e Camporosso che da alcuni mesi condividono, per il tramite di una convenzione tra enti, le sorti del glorioso impianto sportivo. Presente anche il consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano.

