Covid, l’epidemiologo Icardi: “Con questo ritmo di vaccinazioni non ci sarà una nuova ondata”

Liguria. “Al momento non ci sono elementi sufficienti per dire che ci sarà una nuova ondata. Se le nuove vaccinazioni procedono col ritmo attuale non dovremmo avere una risalita importante dei casi”. A delineare la previsione è Giancarlo Icardi, epidemiologo e direttore dell’unità operativa di igiene del policlinico San Martino di Genova. Niente quinta ondata, quindi, ma solo grazie alla copertura vaccinale che sta raggiungendo livelli vicini alla cosiddetta “immunità di gregge”.

