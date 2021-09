Imperia, “furbetti” del reddito di cittadinanza: in 33 denunciati dai carabinieri

Imperia. Trentatré persone, prevalentemente straniere, sono state denunciate dai carabinieri del comando provinciale per aver percepito il reddito di cittadinanza in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore. Le denunce sono scattate a seguito di accertamenti compiuti con il supporto dei militari del nucleo ispettorato del lavoro per verificare il possesso dei requisiti da parte di coloro i quali hanno chiesto e ottenuto il reddito.

