Imperia. Andrea Pisano è il nuovo allenatore della prima squadra giallorossa. Sarà lui a guidare la formazione in serie A2, oltre alle squadre giovanili under 20 e under 18 della Rari Nantes Imperia.

Come già annunciato lo scorso luglio, ricoprirà anche il ruolo di responsabile tecnico dell’intero settore pallanuoto.

