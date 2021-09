Vallecrosia, al via gli allenamenti della Psv Don Bosco Calcio

Vallecrosia. «Sabato 11 settembre abbiamo potuto riscontrare quanto desiderio hanno i bambini/e e i ragazzi/e, che si sono presentati in gran numero al raduno della Polisportiva Salesiana di Vallecrosia per provare a cimentarsi nello sport più amato dagli italiani. Oltre agli atleti che già negli anni scorsi hanno iniziato a giocare con la P.S.V. Don Bosco e ai circa 20 ragazzi che si sono presentati nei due raduni di agosto per giocare alcune partitelle presso i campi dell’Oratorio sabato scorso altri 35 aspiranti calciatori hanno potuto passare un’ora di attività con gli allenatori della P.S.V. partecipando all’open day di calcio» – fa sapere il Psv Don Bosco.

