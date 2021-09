A Diano Marina torna il grande beach volley femminile

Diano Marina. Il 21 settembre è dietro l’angolo, ma a Diano Marina la stagione non è di certo finita. Pur essendo iniziato l’anno scolastico, sono ancora tanti i turisti (buona la percentuale di stranieri) che soggiornano nelle strutture cittadine e nelle seconde case. Ad essi, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, si aggiungeranno i partecipanti e gli addetti ai lavori in arrivo per una serie di appuntamenti di carattere sportivo e culturale, inseriti nel calendario manifestazioni 2021 stilato dall’amministrazione comunale. Si comincia con il beach volley: nell’imminente week end di sabato 18 e domenica 19 settembre, sulla spiaggia di Diano Marina, è infatti in programma una tappa femminile del circuito nazionale Fipav (serie B1), con atlete in arrivo da tutta la Liguria e da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia.

