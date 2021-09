Coronavirus: in Liguria 117 nuovi positivi, gli ospedalizzati scendono sotto quota 100

Genova. Sono 117 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.768 tamponi molecolari e 4.495 test rapidi antigenici processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Tornano sotto quota 100 gli ospedalizzati, oggi 95 in tutta la Liguria (di cui 8 in terapia intensiva), in calo di 6 unità rispetto a ieri. Non si registrano altri morti: il bilancio delle vittime resta a 4.392 da inizio emergenza.

