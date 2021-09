Diano Marina. Il Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Diano Marina 2.310.000 euro per finanziare la realizzazione degli interventi che riguardano via Saponiera. La comunicazione è giunta nei giorni scorsi e il Comune ha confermato la propria disponibilità ad avviare l’intervento. Seguirà – come da prassi – un nuovo decreto che assegnerà definitivamente il contributo.

... » Leggi tutto