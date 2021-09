Forza Italia Liguria, nuove iniziative a sostegno dei referendum sulla giustizia

Genova. Proseguono le iniziative di Forza Italia Liguria a sostegno dei referendum sulla giustizia. Oltre ai banchetti in corso per la raccolta firme a Genova e in altri Comuni, è in programma anche un incontro della Scuola regionale di Formazione del partito appositamente dedicata all’analisi e all’approfondimento dei quesiti. La riunione si terrà giovedì 16 settembre alle ore 18.00 in videocall su Google Meet (Codice per partecipare: rrn-bsha-snn).

