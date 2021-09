Imperia, al campo “Pino Valle” giornata di rugby dedicata a Carletto Oddone

Imperia. Sabato 11 settembre al campo “Pino Valle” di Imperia si è svolta una giornata nel segno dell’indimenticato Carletto Oddone, un numero che è storia, 3118, quello del suo cartellino federale. Quattro partite, superba organizzazione targata Union Rugby Riviera e Imperia Rugby, rispetto delle normative Covid e, grazie alla Riviera, tanto sole, aria aperta e vita sana. Amici, sorrisi, pacche sulle spalle, placcaggi in campo. Tutto quello che serve. Ospiti assoluti il Nordival Rovato, compagine bresciana di tradizione e impegno. Tre pullman pieni, un gemellaggio in piena regola, un riflesso turistico non secondario per Imperia.

