Imperia, il ritorno a scuola. L’annuncio del sindaco Scajola: «5 Mln per riqualificazione del liceo classico»

Imperia. Un finanziamento di 5 milioni di euro in arrivo dal Governo centrale per la riqualificazione totale dell’edificio di piazza Ulisse Calvi che ospitava lo storico Liceo Classico Cassini. E’ la buona notizia che il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha portato agli studenti stamane, nel corso di una visita istituzionale nelle scuole in occasione della riapertura dell’anno scolastico.

