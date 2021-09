Imperia, “Una Mattonella al Parasio”: Simona Gazzano replica a Sinistra Italiana

Imperia. «Sono rimasta molto colpita dalla “fantasia interpretativa” di Sinistra Italiana. Fantasia che in altre occasioni sarebbe lodevole, non fosse che, nel caso specifico, significhi travisare completamente gli intenti ed il significato di un’iniziativa. Mi riferisco, ovviamente, alle opinioni maldestramente e completamente prive di fondamento, espresse riguardo alla manifestazione “Una Mattonella al Parasio”, che ha visto l’inaugurazione del Balcone degli Artisti in Borgo Parasio, organizzata dall’associazione della quale sono neo presidente. Bene, premetto che non sia assolutamente il mio stile né tantomeno la mia filosofia quella di alimentare critiche distruttive e polemiche che si basino sulla pura supposizione, da parte di chi nulla conosce del nostro operato, del nostro lavoro, dell’impegno costante di numerosi soci volontari che, con passione e lontani da qualsivoglia inspirazione faziosa, impegnano il proprio tempo per la riuscita delle nostre proposte, che siano ludiche o prettamente culturali. Sottolineo di presiedere un’associazione che non è assolutamente una sede di partito, né mai lo è stata, annoverando fra i membri del proprio direttivo e dei propri associati, ora come in 52 anni, pensieri di ogni sorta di ispirazione, riuscendo a lasciare fuori dalla porta delle sedi tutto ciò che all’ attività del Circolo fosse estraneo» – commenta il presidente del Circolo Parasio ODV, Simona Gazzano.

