Riaprono le scuole

“Sognavo di poter un giorno fondare una scuola in cui si potesse apprendere senza annoiarsi, e si fosse stimolati a porre dei problemi e a discuterli; una scuola in cui non si dovessero sentire risposte non sollecitate a domande non poste; in cui non si dovesse studiare al fine di superare gli esami” scriveva Karl Popper nell’ormai lontano 1974 in “La ricerca non ha fine”. È piuttosto raro che mi soffermi su argomenti strettamente legati all’attualità specie perché spesso sono strumentalizzati da partiti o movimenti, da gruppi del momento, magari sostenitori di una certa posizione in nome di pseudo ideologie sommariamente mal comprese, non mi voglio accodare alla pletora di scontenti mugugnanti contro la mediocre manipolazione dei media, contro i poteri forti deboli e/o occulti, per cui ritorno al tema pur consapevole che la mia ovvia e forse banale generalizzazione non è poi così lontana da quanto accade il più delle volte nello specifico, in ogni caso mi sembra interessante una riflessione sul tema della scuola alle porte del nuovo anno scolastico. Preciso subito che non mi interessa affrontare il tema da un punto di vista medico sanitario, lo lascio ai “competenti” che, come sappiamo, riescono a disputare tra loro assicurando l’infondatezza delle affermazioni dell’altro: no grazie. Proviamo a parlare del tema che dovrebbe essere centrale per la scuola? Incredibilmente mi riferisco a cosa e come insegnare!

... » Leggi tutto