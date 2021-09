Savona 2021, l’obbligo green pass divide i candidati sindaco

Savona. I candidati sindaco in corsa per Palazzo Sisto, eccetto Marco Russo, sono contrari all’eventuale introduzione di un’ordinanza che preveda l’obbligo di Green Pass per accedere agli uffici comunali rivolto ai dipendenti e agli utenti degli uffici comunali. La decisione è stata presa per il Comune di Finale Ligure da Ugo Frascherelli (e anche nel Comune di Imperia da Claudio Scajola). Hanno introdotto un’ordinanza che prevede di essere in possesso della certificazione verde per poter accedere all’interno del palazzo comunale. Un tema controverso che divide anche i candidati sindaco a Savona.

