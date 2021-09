Stanza degli Abbracci inutilizzata alla Rsa Chiappori di Ventimiglia. Presidente Avo: «L’abbiamo donata, ora siamo sgomenti e amareggiati»

Ventimiglia. «La Stanza degli Abbracci è stata donata alla Casa Chiappori dalla nostra Associazione di Volontariato. Questo atto di beneficenza è potuto avvenire poiché abbiamo destinato l’intero importo annuale delle quote associative versate dai nostri soci per l’acquisto di detto presidio, a tali quote si sono, poi, aggiunte ulteriori elargizioni da parte di persone vicine alla nostra associazione». E’ quanto precisa l’avvocato Pietro Paolo Guglielmi, presidente AVO Zona Intemelia, in merito all’articolo apparso su Riviera24.it contenente le rimostranze dei familiari di un’anziana ospite della struttura, che hanno lamentato l’impossibilità di avere un contatto con il proprio caro per l’inutilizzo dell’apposita tenda.

