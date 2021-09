Taggia, incidente alla vigilia di Natale per una buca in strada. Il comune risarcisce automobilista

Taggia. Cinquecento euro: è questa la cifra che il comune tabiese sborserà per risarcire un’automobilista. Quest’ultimo, la vigilia dello scorso Natale, ha subito dei danni alla vettura che stava guidando, a causa di una buca insidiosa non segnalata nel manto stradale, in una via la cui manutenzione è responsabilità dell’ente in questione. L’uomo aveva chiesto inizialmente 1.345 euro, ma in via legale la cifra è stata ridotta a quella sopracitata.

