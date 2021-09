Albissola, l’assessore ai lavori pubblici: “Al via una stagione di cantieri, prosegue la riqualificazione”

Albissola Marina. Con l’arrivo dell’autunno in Albissola Marina prendono il via numerosi cantieri. Si parte inizialmente nei prossimi giorni con il cantiere in Piazza Rossello – dice l’assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro -. Sono lavori di completamento della riqualificazione del tratto di centro storico compreso in via repetto e che sinteticamente riguarda lo scavo e realizzazione di un nuovo cavidotto interrato utile alla predisposizione della linea di alimentazione elettrica a servizio della futura stazione di pompaggio delle acque meteoriche.

