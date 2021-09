Andaf, da oggi a Genova il 43° congresso nazionale dei direttori amministrativi e finanziari

Genova. Il Porto Antico di Genova accoglie i lavori del 43° Congresso nazionale di ANDAF, l’Associazione nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari. UN PONTE TRA PASSATO E FUTURO. CFO: next generation “sostenibile”, è il titolo dell’edizione di quest’anno, che ritorna in presenza e che verrà inaugurata oggi pomeriggio 16 settembre presso i Magazzini del Cotone. Interverranno le principali autorità locali sull’importanza dello Stato e sul ruolo cruciale delle istituzioni nella gestione di eventi complessi, come la pandemia e la ricostruzione del Ponte San Giorgio.

