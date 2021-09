Diano Marina. Cordoglio a Diano Marina per la scomparsa avvenuta ieri di Giuliana Giuliani in Langella, 81 anni, madre di Giorgio Langella, il Caporale in forza al 2º Reggimento Alpini di Cuneo, caduto a Kabul nel 2006. La signora Giuliana era ospite della Casa di riposo RSA Ardoino Morelli ed era malata da tempo.

