La Marina di Andora presente al salone nautico: è il secondo anno consecutivo

Genova/Andora. Per il secondo anno consecutivo, l’A.M.A., la società pubblica che gestisce il porto turistico e il comune di Andora sono presenti al Salone Nautico di Genova, nello stand di Assonat, Associazione Nazionale approdi e porti turistici. L’obiettivo è porre l’approdo andorese all’attenzione degli operatori e dei diportisti per i servizi offerti, le politiche green e le nuove iniziative di promozione turistica realizzate con operatori nazionali. In tutto in linea la Blue economy che è il filo conduttore del Salone 2021.

