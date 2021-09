Odontoiatria in Asl1, cure a seconda della residenza. Da Sanremo a Imperia garantite solo le urgenze

Sanremo. Curarsi i denti con l’Asl in provincia di Imperia prima che il dolore diventi insopportabile? Si può, ma solo se si vive nel distretto ventimigliese. Per i residenti che abitano da Sanremo a Imperia sono garantite solo le urgenze. Da oltre un anno a questa parte è questa la situazione nel reparto di odontoiatria dell’azienda sanitaria locale. A denunciarla sono gli stessi utenti che, loro malgrado, hanno scoperto di poter proseguire con le cure convenzionate a seconda della provenienza. Per chi vive nel distretto ventimigliese, tutto normale: Asl1 ha sempre garantito i servizi. Per gli altri, residenti da Sanremo fino al capoluogo di provincia, sono garantite solo le urgenze. Ad risultare sospesa è anche l’erogazione delle protesi mobili per gli over 65.

