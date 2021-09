Riva Ligure, festa di San Maurizio: ritorna il Consiglio comunale straordinario in piazza

Riva Ligure. Tutto pronto a Riva Ligure per i tradizionali festeggiamenti di San Maurizio Martire. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, il 22 settembre alle 21.15 è previsto il ritorno del Consiglio comunale straordinario e solenne, eccezionalmente convocato all’aperto, in piazza Matteotti, durante il quale saranno assegnati l’istituto della Cittadinanza Onoraria, il Premio Riva Ligure ed altre benemerenze a soggetti diversi che si sono contraddistinti in ambito scolastico e sociale.

