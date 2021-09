Sanremo, il Partito Democratico si schiera per la revoca dell’affidamento di Casa Serena

Sanremo. Il Pd di Sanremo esprime profonda preoccupazione per la vicenda riguardante la vendita di Casa Serena soprattutto ora che sembra molto improbabile un accordo tra la nuova proprietà e i sindacati. «Dall”incontro tra le parti che si è tenuto martedì, frutto anche dell’intenso lavoro di mediazione dell’amministrazione comunale, sembra infatti che non sia emerso un risultato positivo. L’atteggiamento del nuovo proprietario di fare accordi separati con diversi sindacati ed il mancato rispetto di impegni presi nel contratto stipulato con la proprietà cedente la struttura, cioè il Comune di Sanremo, ci lasciano esterrefatti» – dice per la segreteria del Pd Sanremo, Marco Torre.

... » Leggi tutto