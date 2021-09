Ferrovia Genova Casella, inaugurato il nuovo museo diffuso alla stazione di Crocetta d’Orero

Genova. La ferrovia Genova Casella inaugura il suo nuovo museo, un percorso espositivo che vuole raccontare la storia del trenino e delle tre valli che attraversa. Quella presentata oggi è una nuova tappa nel processo di sviluppo della storica ferrovia ligure che serve un territorio unico e che per la sua tipicità è entrata a far parte anche del progetto Interreg Italia-Francia Marittimo Treno, relativo alla valorizzazione delle ferrovie non interconnesse.

