Savona. “È inaccettabile che si spacci in piazza del Popolo, un luogo di aggregazione di fronte al tribunale di Savona. Lunedì chiamo il prefetto e gli dico di darsi un svegliata: ma dove si è mai vista una roba del genere? Poi il sindaco può assumere un po di agenti, può chiedergli di fare due multe in meno e due controlli in più, ma certo non basta”.

... » Leggi tutto