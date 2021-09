Toti commissario delle autostrade? Salvini: “Lui o Superman è lo stesso, ci vedrei bene Rixi”

Genova. “Vorrei che il 2022 fosse l’anno di inizio dei lavori della Gronda. Se fa il commissario Toti o Superman per me è lo stesso“. Ma Superman chi potrebbe essere, se non sarà Toti? “Rixi. Vedo bene Rixi commissario“. Matteo Salvini lo dice col sorriso mentre conclude il punto stampa al gazebo della Lega dopo la visita al Salone Nautico. “Non fatemi commentare“, esordisce in risposta alla domanda specifica sull’ipotesi del governatore ligure in viste di commissario governativo alle autostrade, ipotesi “in discussione” come ha confermato ieri a Genova il ministro Giovannini.

