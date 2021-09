Cambio della guardia alla Compagnia carabinieri, i ringraziamenti del sindaco Ingenito

Bordighera. Scrive il sindaco Vittorio Ingenito: «Desidero esprimere al Capitano Ignazio Lorito profonda stima e sentita riconoscenza. In questi anni di collaborazione ne ho potuto apprezzare la continua attenzione in difesa della legalità e della sicurezza, lo spirito di servizio, la partecipazione alla vita di Bordighera; il suo impegno e le sue qualità lo hanno reso un riferimento certo e fondamentale per l’intera comunità. Al Capitano Lorito, a nome della cittadinanza tutta, vanno oggi i miei auguri più sinceri per il nuovo incarico; al nuovo Capitano Saverio Cappelluti diamo il nostro benvenuto a Bordighera. Sono certo che lavoreremo con fattiva e sincera collaborazione».

