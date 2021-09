Carabinieri, operativi i nuovi comandanti delle compagnie di Bordighera e Sanremo

Imperia. Sono giunti in provincia i nuovi comandanti delle Compagnie di Bordighera e Sanremo. Si tratta del capitano Saverio Cappelluti, 40 anni, originario di Caserta: Ufficiale dell’Arma dal 2003, ha prestato servizio sia nell’organizzazione mobile (6° Battaglione “Toscana”), sia nella territoriale (alla Tenenza di Scafati, in Toscana e, da ultimo, al Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna);

... » Leggi tutto