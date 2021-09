Liguria. Ha parlato anche di obbligo vaccinale e green pass, il ministro agli Affari regionali Mariastella Gelmini oggi in visita al Salone Nautico di Genova, insieme al governatore Giovanni Toti. “Credo che non sarà necessario, avendo messo in sicurezza i luoghi del lavoro, non dovrebbe esserci bisogno di arrivare all’obbligo vaccinale. Ce lo auguriamo”, ha detto.

