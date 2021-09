Quiliano. Mercoledì allo stadio Picasso è andata in scena la sfida tra Vadese e Quiliano&Valleggia, un match valido per la terza giornata della Coppa Liguria di Prima Categoria. Alla fine è stato 1-0 per gli azzurrogranata, un risultato che avvicina ulteriormente gli uomini di Saltarelli alla qualificazione al prossimo turno.

... » Leggi tutto