Sanremo. Ricerche in corso per un gattino smarrito tre giorni fa in zona via Toti Rustici nella frazione di Bussana. Giovane ed affettuoso, Bilbo – questo il nome del micio scomparso – in genere si lascia avvicinare e non si allontana mai troppo dal suo cortile. Chi lo dovesse avvistare può contattare il proprietario Mattia al numero 3333215358.

... » Leggi tutto