Coppa Italia: un successo e una sconfitta, Quinto passa il turno

Brescia. Parte con un successo la stagione 2021/2022 dell’Iren Genova Quinto. A Brescia, nella prima partita del girone di Coppa Italia, i ragazzi allenati da Jonathan Del Galdo hanno battuto 14-10 la Rari Nantes Salerno al termine di una partita più combattuta di quanto non si possa dedurre dal risultato finale. Un inizio in salita per i biancorossi, con il primo tempo che si è chiuso sul 4-1 per la squadra campana. Poi la forte reazione nel secondo quarto, chiuso con uno scarto di cinque reti in favore di Bittarello e compagni, poi un agevole controllo del match sino al triplice fischio.

