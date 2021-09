Esordio con clima invernale per la Sanremese, a Caronno finisce 1-1

Caronno Pertusella. In una giornata tipicamente invernale, su un terreno di gioco reso viscido dalla pioggia caduta abbondantemente prima e durante la gara, la Sanremese fa il suo esordio in campionato al Comunale. Nelle fila dei rossoblù di mister Scalise, insieme al talentuoso Corno che agisce come sempre tra le linee, c’è anche in avanti l’ex di turno Domenico Vitiello. Tra i biancoazzurri indisponibili Maglione e Orefice. Tra i pali c’è Bohli; sulle fasce in difesa giocano Nouri a destra e Acquistapace a sinistra; in attacco tridente over composto da Ferrari, Anastasia e Scalzi.

