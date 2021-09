Pareggio in trasferta nella prima di campionato per l’Imperia

Gozzano. Prima difficile gara stagionale per gli uomini di Paolo Cortellini allo stadio D’Albertas, casa della squadra che ha vinto il girone A nella stagione 2020/2021. Finisce in parità. Nel primo tempo un’ottima Imperia trova il vantaggio su calcio di rigore al 45′ con capitan Giglio. Ripresa di marca Gozzano che trova la via del pari al 85′ sugli sviluppi di un corner con Ciappellano. È 1 a 1 al D’Albertas, comincia dunque con un pari in trasferta il campionato neroazzurro.

... » Leggi tutto