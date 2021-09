Sanremo Tennis, gli appuntamenti del Circolo alla Foce e Ospedaletti

Sanremo. Da martedì 21 settembre sui campi del Circolo alla Foce prende il via il Torneo Sociale a squadre la cui finale è prevista domenica 3 ottobre. Limitato ai classificati 3.4, il torneo si gioca in sessione serale a partire dalle ore 19. Le squadre sono composte da uomini e donne, per ogni sfida sono previsti match di singolare, doppio e doppio misto. Ogni sera, tra i giocatori impegnati in campo, verranno sorteggiati due nomi a cui verrà offerta una cena presso il ristorante Il Galeone che si trova all’interno del Circolo. Nel programma degli incontri è prevista una sospensione da venerdì 24 a domenica 26 settembre per permettere lo svolgimento della fase finale nazionale del Campionato Italiano femminile a squadre under 16 assegnato alla società Tennis Sanremo. Le iscrizioni al Torneo Sociale a Squadre si chiudono alle ore 12 di lunedì 20 settembre.

