Savona 2021, Mirabelli (pd): “Salvini attacca sulla sicurezza ma in città governa la Lega”

Savona. “Matteo Salvini è passato da Savona in campagna elettorale sfoderando il solito elenco di nemici e agitando le solite bandiere, in particolare quella della sicurezza. Mentre si indignava per la gravità della situazione qualcuno deve avergli ricordato che lì il suo partito è stato al governo negli ultimi 5 anni”. Così il vicepresidente dei senatori Dem e commissario del Pd a Savona, Franco Mirabelli.

