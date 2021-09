Albisola, cambiano le regole per il conferimento dei rifiuti organici: sanzioni fino a 300 euro

Albisola Superiore. E’ previsto l’obbligo dell’utilizzo delle mastelle per il conferimento dei rifiuti organici su tutto il territorio comunale di Albisola Superiore. Così, anche in occasione dell’adeguamento alle nuove norme in materia, è stato modificato il Regolamento per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/06/2021 ed entrato in vigore il 14 agosto. Le violazioni a quanto previsto dal nuovo regolamento saranno punite con sanzioni fino a 300 euro.

... » Leggi tutto