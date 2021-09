Carenza medici di famiglia: «In provincia di Imperia situazione drammatica»

Sanremo. E’ ancora allarme per la carenza medici di famiglia in provincia di Imperia e in particolare nella Città dei Fiori. A riportare il tema al centro del dibattito è il presidente dell’Ordine provinciale dei medici: «La situazione è drammatica – dichiara il dottor Francesco Alberti – Nel distretto sanitario sanremese ne mancano 24 e solo a Sanremo il vuoto è pari a 17 unità: qui almeno 2000-2500 cittadini non hanno nessun professionista a cui potersi rivolgere».

