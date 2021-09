Casa Serena, MyHome chiude i negoziati: «Sindacati firmino l’accordo sottoscritto dalla Fials»

Sanremo. «Auspicando che la posizione sindacale possa essere rivista nell’ottica del comune interesse, facciamo presente che la posizione di My Home e Euroassistance non presenta margini di ulteriore disponibilità e quindi è da considerarsi non negoziabile». Sono queste le parole, affidate a un comunicato stampa, con cui i nuovi gestori privati di Casa Serena comunicano il sostanziale fallimento del confronto avviato venerdì scorso in Prefettura con i sindacati, relativo all’auspicata riassunzione di una cinquantina di operatori licenziati dal 1° di settembre.

