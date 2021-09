Diga Perfigli, i comuni del Tigullio chiedono un nuovo accordo di programma per la piana dell’Entella

Chiavari. “Insieme agli altri sindaci della piana dell’Entella, abbiamo firmato un documento con cui chiediamo a Regione Liguria di far partire al più presto l’iter necessario per redigere un nuovo accordo di programma per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Entella, procedendo anche alla definizione di infrastrutture idonee per lo sviluppo del territorio interessato”.

... » Leggi tutto