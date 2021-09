Hennebique, a ottobre iniziano i lavori per la riqualificazione (con qualche mese di ritardo)

Genova. Inizieranno a ottobre i lavori per trasformare l’Hennebique, il grande silos granario abbandonato da più di quarant’anni nel porto di Genova, in una struttura multifunzionale con residenze, alberghi, negozi, ristoranti e spazi per i crocieristi. Ad annunciarlo è stato oggi Cristian Vitali, amministratore delegato dell’omonimo gruppo bergamasco che ha ottenuto la concessione per 90 anni a fronte di un investimento di circa 100 milioni di euro e un canone annuo di 375mila euro.

... » Leggi tutto