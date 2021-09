Il recupero di Villa Sultana non decolla, ora si punta a salvare il salvabile

Ospedaletti. Il progetto di recupero e trasformazione di Villa Sultana in un residence di lusso non vuole saperne di decollare e così ora si punta a salvare il salvabile. E’ dei giorni scorsi l’impegno assunto dalla proprietà, la Sapeco Srl, nei confronti dell’amministrazione comunale, di presentare in tempi celeri un progetto per la realizzazione di una copertura provvisoria volta ad evitare che le piogge continuino la lenta opera di decadimento a cui sono soggette da troppo tempo le cupole e il tetto dell’edificio storico di corso Regina Margherita.

... » Leggi tutto