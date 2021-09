Qualità italiana e offerte esclusive, AllForFood.com: l’e-shop per i professionisti della ristorazione

Un’assistenza professionale che accompagna l’esperienza d’acquisto in ogni momento, incluso il post-vendita, a cui vanno ad aggiungersi trasporti assicurati e un catalogo di oltre 40.000 prodotti, tra attrezzature da ristorazione e macchine alimentari. Sono alcune delle opportunità offerte ai clienti di AllForFood.com, l’e-shop concepito per assicurare il meglio ai professionisti della ristorazione. La proposta è il risultato di una selezione di cui fanno parte i top brand del settore, associati a promozioni che assicurano prezzi mai visti.

La proposta fornisce risposta a tantissime attività: dalle pasticcerie alle gelaterie, dai ristoranti alle macellerie, ma anche bar, hotel e pizzerie. I marchi sono stati scelti nell’ambito delle eccellenze di settore. Tra questi troviamo infatti Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Ifi, Tecnodom, Simag. Tutti presentati a condizioni competitive.

Passando in rassegna l’offerta incontriamo, tra gli altri, espositore da banco vetrina, impastatrice professionale, affettatrici professionali, abbattitore di temperatura, friggitrici, pentole professionali, armadio frigo, lavabicchieri, macchina per granita, lavastoviglie, forno a gas per pizza, cucina industriale e tantissimi altri.

Un’intera categoria è riservata alle forniture alberghiere, con abbigliamento professionale, accessori di servizio, utensili pasticceria, pizzeria. A ciò va ad aggiungersi l’arredamento professionale da interno ed esterno, componenti luminosi e complementi d’arredo.

La piattaforma è operativa da oltre un decennio ed è grazie a quest’esperienza che ha costruito una rete di partner in grado di fornire al cliente prodotti superiori a ottimi prezzi. L’attenzione verso la qualità distingue l’intero catalogo, per il 98% costituito da articoli Made in Italy.

Allforfood è specializzato nella vendita online e gli articoli giungono al professionista dal produttore senza stoccaggi intermedi. Chi è interessato alle offerte più vantaggiose può scoprire gli articoli che compongono la sezione Le Nostre Offerte.

Non lasciarti sfuggire le ultime novità e le promozioni esclusive sulle attrezzature per la ristorazione, visita ora www.allforfood.com.