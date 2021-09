Rivieracqua e Riviera Trasporti, Bosio (Cisl Imperia): «Aziende a rischio fallimento, non ci si dimentichi dei lavoratori»

Imperia. «Le due società partecipate Rivieracqua e Riviera Trasporti sono a rischio fallimento. Scarsa capitalizzazione, grave esposizione finanziaria, piani industriali superati e inadeguati, scelte politiche poco tempestive e divisioni hanno portato le due aziende in questa situazione. Riviera Trasporti è stata costretta a chiedere in questi giorni al tribunale per chiedere un concordato in bianco mentre per Rivieracqua c’è il rischio di non approvazione del concordato in continuità», spiega in una nota Claudio Bosio, responsabile della Cisl di Imperia.

