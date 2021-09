Sanremo, coppia beccata dai carabinieri con attrezzi da scasso: lui arrestato e lei denunciata

Sanremo. I carabinieri della stazione sanremese, dopo aver controllato una donna ed un uomo, rispettivamente di 20 e 30 anni, li hanno trovati in possesso di un paio di guanti in lattice e di un cacciavite di grosse dimensioni: questi oggetti, come testimoniano i sistemi di videosorveglianza interni alle abitazioni, sono comunemente utilizzati per l’effrazione delle porte degli appartamenti, che vengono poi rovistati senza lasciare impronte.

