Savona 2021, Saccone Tinelli (Toti per Savona): “Giovani neet e donne vittime di violenza tra le cicatrici della pandemia”

Savona. “Le statistiche ci dicono che in Liguria, nel 2020, fanno parte dei cosiddetti neet, giovani che non studiano e non lavorano, circa 40.656 persone fra i 15 e i 29 anni. Un valore già alto di per sé, ma ancora più rilevante se consideriamo che la nostra regione ha una popolazione molto anziana”. A parlare è Simona Saccone Tinelli, responsabile del welfare per Ugl Liguria e candidata nella lista Toti per Savona a sostegno di Schirru Sindaco.

