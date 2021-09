Imperia. L’imperiese Davide Massa torna ad arbitrare in serie A dopo lo stop per presunte irregolarità contabili legate ai rimborsi. Sarà infatti l’arbitro della sezione Aia di Imperia a dirigere l’incontro tra Atalanta-Sassuolo, in programma martedì 21 settembre alle 20:45, allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo.

