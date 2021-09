Catasto, Piana: «No alla stangata sulla casa, metterebbe in ginocchio la Liguria»

Genova. «No allo stop della ripartenza economica, no alla penalizzazione delle prime e seconde case con la revisione degli estimi catastali. Mi stupisco di questo dietrofront ideologico di Draghi che politicamente cozza col suo concetto di sviluppo economico e da’ retta alla sinistra più estrema, quando in realtà bisognerebbe continuare a dare sostegni e fiducia ai cittadini italiani in un momento così delicato. I possessori di case non sono mucche da mungere». Lo ha dichiarato il vice presidente e assessore al Marketing Territoriale di Regione Liguria Alessandro Piana.

