Celle Ligure. Chi imbocca il paese, in entrata o in uscita, si chiede due cose: “Hanno nuovamente installato il semaforo?” o “ C’è stato un incidente?”. Non è così, nè in uno, né nell’altro caso. Questa volta è un cantiere per la sistemazione della fibra ottica. E in paese si conta il secondo giorno di “passione”.

... » Leggi tutto